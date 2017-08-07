白內障是失明主因 65歲以上患者就醫比例僅2成
白內障是目前全球失明人口最主要的病因！在台灣65歲以上的盛行率高達60％，實際就醫率只有20％、甚至多達6成的患者不就醫，在「沒有好視力、沒有競爭力」的前提下，維護眼睛健康才能擁有彩色的熟齡生活。
一位77歲才進行白內障手術、置換人工水晶體的許阿嬤表示，眼睛看不到是很痛苦的事！若不是為了照顧老公，她不會拖了5年才開刀。眼科醫師潘志勤表示，其實55％台灣熟齡族超硬頸，撐到眼睛出問題才看醫生，這是亞太國家的2倍、歐洲的3倍。
有藥廠調查亞歐國家熟齡白內障認知，發現台灣熟齡族有「知易行難」現象，57％台灣熟齡者可提出1個以上有關白內障的症狀、高於歐洲的45％；然而僅有16％定期檢查眼睛。衛福部的資料示，從2005至2015年國內白內障患者激增4成。
全國眼科醫學會秘書長蔡景耀指出，白內障是「總有一天會等到你」的眼睛病變，50歲以上就會陸續出現症狀。眼科醫學會白內障委員會召集人潘志勤說，有家族史或矯正還是不行的人就要開刀。
不過，白內障手術要經過完整的評估，切忌貿然手術而產生併發症；角膜功能不全或是嚴重黃斑部病變者也不能動刀。蔡醫師表示，健保的人工水晶體品質已經不錯了，如果要有去散光、多焦距等特殊需求，才需要使用自費水晶體。
潘醫師說，白內障置之不理可能導致失明，2014年台灣的白內障患者已經突破百萬大關，在人口不斷趨於高齡，白內障是眼睛老化不可避免的關卡；弘道老人基金會的志工許阿嬤動了白內障手術後，擺脫生活困擾，她說，很高興可以到各地方趴趴走！
(中時)
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