快問快答看圖說故事 柯P稱老婆是陽光空氣跟水
台北市長柯文哲接受Yahoo TV《彭博士觀風向》節目專訪，針對網友最有興趣的問題一一回應，且不僅敷上網友投票最想看的貓熊圖案面膜，讓網友超High，還對馬英九、林全、連勝文及柯媽媽、老婆等知名人物快問快答「看圖說故事」，公然放閃說老婆是「陽光、空氣跟水」。
看到許多被解讀為失言的「柯語錄」，柯文哲直呼很可怕，凡走過必留下痕跡。至於對知名人物的「看圖說故事」，第一張出現的是柯媽媽的照片，他說媽媽是有智慧的人，不太講錯話，跟他不一樣。
看到行政院長林全照片，柯文哲說「辛苦了」；至於台北市前市長郝龍斌，柯說「不講都已經忘記他的存在」。看到老婆陳佩琪照片出現，柯文哲稱太太是「陽光、空氣跟水」，平常不覺得有需要，但需要衣服、證件時，還是要靠老婆找，且經濟全靠她。
至於前總統陳水扁，柯文哲說弄成這樣不知道在幹麻；對「連勝文」，他則說感恩感恩。再來，看到表態參選台北市長的羅智強，柯文哲說他是「馬英九的小強」，下一張看到馬英九的照片，他說是「小強的馬英九」。
認為自己過去哪一句失言最嚴重？柯文哲坦言是女性議題，不過現在學乖了比較不會失言。
(中時)
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