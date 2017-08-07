潮州警查案追兇 嫌犯拒捕引爆炸彈2傷
今天早上10時45分許，潮州警方到海豐一處工廠查緝1名林姓男子，不料在下車攔捕時，林男竟引爆身上炸藥，林男與1名潘姓員警瞬間受傷送醫，警方已在現場拉起封鎖線，全案偵查中。
據了解，38歲林姓男子有槍砲及毒品前科，與妻子失和分居多年，昨天突然送一個包裹給妻子，妻子拆開一看驚見是炸藥，趕緊送到潮州警分局報案，潮州警今早循線到海豐一處追捕林嫌，不料當警方將林嫌壓制在地時，林嫌竟趁隙引爆藏在腰包裡炸藥。
警方表示，警員潘彥輔右手、前胸下腹到大腿2-3度燒燙傷，但生命現象穩定、意識清楚；38歲林姓男子前胸、右手2度燒燙傷，意識清楚，準備轉院中。
目前警方正在釐清嫌犯動機，中天新聞將隨時為您掌握最新情形。
(中時電子報)
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