荒廢蘭花園溫室成鬥狗聚賭場所 警逮16嫌

荒廢的蘭花園溫室變成鬥狗聚賭場所。（廖素慧翻攝）

兩隻比特犬互鬥，供賭客下注。（廖素慧翻攝）

比特犬被鬥得傷痕累累，趴著無力動彈，令人不忍睹卒。（廖素慧翻攝）

鬥狗聚賭，狗兒傷痕累累，慘不忍睹。嘉義市警方昨天下午在縣市交界處查獲一處以蘭花園溫室為掩護的鬥狗賭場，2隻比特犬被人以尖銳器物戳身，刺激牠們互咬致傷痕累累，現場查扣賭資資，2隻傷狗被安置，逮捕16名嫌犯，全案依賭博罪、違反動物保護法偵辦。

警方調查，賭博前科的陳姓主嫌，夥同其手下在嘉義縣水上鄉國姓村一處荒廢的蘭花園溫室聚賭鬥狗，進入賭場需先繳入場費200元，聚集相當賭客後，由飼主帶著2隻比特犬開始在狗籠互咬鬥狗娛樂賭客，陳嫌抽取賭客下注賭金0.5%作為抽頭，以狗無力、閃躲分出輸贏。警方現場逮捕陳嫌及15名同夥、賭客。

警方將2隻傷狗交由嘉義縣家畜防治所帶回安置。嘉義市警方後來二度回到現場蒐證，卻從輕鋼架天花板跳出2名疑犯，分別是遭通緝的吳姓男子、黨姓男子，2嫌躲了約4小時，熱得快脫水了，見到警方十分錯愕，卻也無力逃跑了，只能束手就擒，警方得來全不費功夫。

(中時)