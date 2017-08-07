場地曝光！雙宋CP婚禮選在「這裡」辦

雙宋CP將於10月31日舉行婚禮。（圖／達志影像）

新羅酒店被譽為韓國最棒的飯店，是不少名人舉行宴會的首選場地。（圖／翻攝自新羅酒店IG）

「雙宋CP」宋仲基和宋慧喬將於10月31日結婚，婚訊一公開，許多廠商搶著提供贊助，但小倆口一一婉拒，決定自費舉行婚禮，而今（7日）則被韓媒曝光他們已選好婚禮場地，打算在首爾新羅酒店舉辦。

據《首爾體育》報導，新羅酒店被譽為韓國最棒的飯店，是許多豪門、大咖明星婚宴場地首選，像是張東健和高素榮、全智賢和崔俊赫、權相佑和孫泰英等夫妻檔，都曾在這裡舉辦過婚禮。據悉，該酒店對於明星隱私十分保護，能保證婚禮絕不被打擾，因此受到許多名人的喜愛。

此外，雙宋的婚禮歌手已確定由宋慧喬好友玉珠賢擔任，細節逐漸曝光，讓眾粉絲越來越期待這場世紀婚禮。

(中時電子報)