近4戰3場晉級 曾雅妮世界排名止跌回升
前球后曾雅妮在今（7日）落幕的英國女子公開賽獲得並列第30，隨著LPGA近4場出賽3場晉級表現，世界排名也逐漸止跌回升，在今公布的本周最新世界排名上升了13名，排名世界第191，以其漸入佳境表現，未來排名可望再往上攀升。
曾雅妮LPGA本季出賽17場，前13戰幾乎每戰必淘汰，世界排名也如溜滑梯般，逐周向往下滑，7月初吞下本季第11淘汰時，一度掉至世界前200之外，來到世界第210。
但隨著近4戰3場晉級，且都獲得前30，世界排名逐漸反彈，7月初在Thornberry Creek菁英賽拿下並列第11，世界排名上升至198，美國公開賽因無資格參賽，再退至211，不過隨後兩戰蘇格蘭與英國公開賽，分獲並列第23與並列第30，繼上周升至第204後，本周再上升13名，反彈至第191。
英國公開賽獲得生涯大賽最佳成績並列第23的徐薇淩，本周大幅上升25名，位居第180，寫下生涯新高。台灣女將世界排名仍以旅日女將盧曉晴最高，位居第32，其次是旅美老將龔怡萍第68、昨在日巡Meiji盃獲得本季最佳並列第4的姚宣榆升至第155、旅日蔡佩穎第175。
韓國女將柳蕭然連續7周位居世界第1，美國湯普森世界第2，泰國艾莉雅世界第3。今贏得英國女將公開賽的韓將金寅璟，一口氣上升12名，竄升至世界第9。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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