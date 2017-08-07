倒車擦撞機車還辱罵員警 男遭判3月
止不住怒氣管不住嘴，連員警一起罵，就等著吃官司。彰化縣52歲黃姓男子倒車迴轉時多次開車擦撞張男停放在路旁的機車，張男與之理論雙方起爭執衝突，警方到場處理，黃男竟又口出惡言，辱罵完五字經，對員警反嗆「我連你都告」，遭員警以現行犯當場逮捕，依妨害公務罪送辦，彰化地院依侮辱公務員罪，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。
今年2月27日下午1點左右，黃男駕駛小貨車行經埔心鄉某路段，準備路邊停車時，卻倒車不慎撞倒張男的機車，張男見狀自行把機車牽起，不料黃男在離開時，竟又撞到機車，張男怒而上前找對方理論，雙方爭執，黃男不僅對張男辱罵三字經，還把咖啡潑倒在張男機車上，張男憤而報警處理。
溪湖分局埔心分駐所賴姓員警獲報到場處理，黃男對賴員認定的道路範圍有意見，在場不斷大聲咆哮，另名陳姓員警獲報到場支援，詢問黃男交通事故發生經過，黃男態度仍相當不配合，還對員警嗆聲「我連你都告，黑白講話」，隨即出言辱罵五字經，因而遭員警當場以現行犯逮捕，黃男被捕時仍不滿持續辱罵五字經，全案依妨害公務罪送辦。
法官審理時，認為黃男法治觀念偏差，以穢語不斷侮辱到場執行公務處理糾紛的員警，且犯後否認犯行，因此判處有期徒刑3月。
(中時)
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