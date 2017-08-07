宣傳世大運 柯P呼籲民眾拿出最好的一面
台北市長柯文哲今天接受Yahoo TV《彭博士觀風向》節目專訪，針對網友最有興趣的問題一一回應。「支持世大運就是支持台灣，把家裡掃乾淨，把最好的一面拿出面，That’s all!」柯文哲表示，做過很多民調，多數市民認為世大運與他們無關，的確世大運對政府影響比較大，要跨局處、跨縣市合作，是一個政府動員的機會，跟練兵一樣。
柯文哲接受專訪宣傳世大運，首先回答網友各項疑問，包括民調、跑步跌倒及火影忍者裝版討論、失言語錄等。
他說，世大運口號是讓台灣走出去，讓世界走進來，讓世界看見台灣，舉例來說，光是捷運站改編碼數字等，花了好幾千萬，將近一億，以前老外看不懂捷運站，所以改成有顏色、英文字母、數字等編碼。至於英文招牌，柯文哲表示，細到連台灣旅遊網都有英文版，這些都要花錢，目的是讓台灣變成國際城市。
為宣傳世大運，柯文哲密集上「網紅」節目行銷，雖然網路討論聲量大，但他表示，還是有市場區隔，這些多針對40歲以下族群，5、60歲者用這種廣告就沒有效，對不同觀眾要用不同通路。不過他說，「網紅＋柯文哲」帶到對世大運的關注度，大家才會點進去看有什麼東西。
回到世大運，柯文哲表示是一種辦喜事的心情，把批評、挫折當成改進的能力，他說，開幕太太陳佩琪也會來；至於比賽項目，太太則比較有可能偷偷去看棒球比賽。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。