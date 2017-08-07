宣傳世大運 柯P呼籲民眾拿出最好的一面

台北市長柯文哲今天接受Yahoo TV《彭博士觀風向》節目專訪，針對網友最有興趣的問題一一回應。「支持世大運就是支持台灣，把家裡掃乾淨，把最好的一面拿出面，That’s all!」柯文哲表示，做過很多民調，多數市民認為世大運與他們無關，的確世大運對政府影響比較大，要跨局處、跨縣市合作，是一個政府動員的機會，跟練兵一樣。

柯文哲接受專訪宣傳世大運，首先回答網友各項疑問，包括民調、跑步跌倒及火影忍者裝版討論、失言語錄等。

他說，世大運口號是讓台灣走出去，讓世界走進來，讓世界看見台灣，舉例來說，光是捷運站改編碼數字等，花了好幾千萬，將近一億，以前老外看不懂捷運站，所以改成有顏色、英文字母、數字等編碼。至於英文招牌，柯文哲表示，細到連台灣旅遊網都有英文版，這些都要花錢，目的是讓台灣變成國際城市。

為宣傳世大運，柯文哲密集上「網紅」節目行銷，雖然網路討論聲量大，但他表示，還是有市場區隔，這些多針對40歲以下族群，5、60歲者用這種廣告就沒有效，對不同觀眾要用不同通路。不過他說，「網紅＋柯文哲」帶到對世大運的關注度，大家才會點進去看有什麼東西。

回到世大運，柯文哲表示是一種辦喜事的心情，把批評、挫折當成改進的能力，他說，開幕太太陳佩琪也會來；至於比賽項目，太太則比較有可能偷偷去看棒球比賽。

(中時)