環保署啟動空氣品質物聯網 智慧稽查空污

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環保署7日舉行「啟動空氣品質物聯網，智慧稽查打擊非法」記者會，環境監測及資訊處處長張順欽（見圖）及環境督察總隊大隊長莊訓城說明觀音工業區空氣品質感測物聯網建置狀況，該區布建100個感測點，藉由密集感測、數據匯流解析、汙染熱區標定與時點鎖定，啟動智慧稽查。記者會上，張順欽介紹微型空氣品質感測器。（劉宗龍攝）

環保署7日舉行「啟動空氣品質物聯網，智慧稽查打擊非法」記者會，環境監測及資訊處處長張順欽及環境督察總隊大隊長莊訓城（見圖）說明觀音工業區空氣品質感測物聯網建置狀況，該區布建100個感測點，藉由密集感測、數據匯流解析、汙染熱區標定與時點鎖定，啟動智慧稽查。記者會上，莊訓城介紹紅外線熱影像儀等科技稽查設備。（劉宗龍攝）

環保署7日舉行「啟動空氣品質物聯網，智慧稽查打擊非法」記者會，環境監測及資訊處處長張順欽及環境督察總隊大隊長莊訓城說明觀音工業區空氣品質感測物聯網建置狀況，該區布建100個感測點，藉由密集感測、數據匯流解析、汙染熱區標定與時點鎖定，啟動智慧稽查。記者會現場展示紅外線熱影像儀（見圖）等科技稽查設備。（劉宗龍攝）

環保署7日舉行「啟動空氣品質物聯網，智慧稽查打擊非法」記者會，環境監測及資訊處處長張順欽及環境督察總隊大隊長莊訓城說明觀音工業區空氣品質感測物聯網建置狀況，該區布建100個感測點，藉由密集感測、數據匯流解析、汙染熱區標定與時點鎖定，啟動智慧稽查。記者會現場展示紅外線熱影像儀（見圖）等科技稽查設備。（劉宗龍攝）

環保署7日舉行「啟動空氣品質物聯網，智慧稽查打擊非法」記者會，環境監測及資訊處處長張順欽及環境督察總隊大隊長莊訓城說明觀音工業區空氣品質感測物聯網建置狀況，該區布建100個感測點，藉由密集感測、數據匯流解析、汙染熱區標定與時點鎖定，啟動智慧稽查。

(中時)