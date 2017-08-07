空官營區周六開放 二代三型主力戰機飆戰技

聞名中外空軍雷虎小組精湛飛行特技。（陳怡誠攝）

聞名中外空軍雷虎小組精湛飛行特技。（陳怡誠攝）

聞名中外空軍雷虎小組精湛飛行特技。（陳怡誠攝）

聞名中外空軍雷虎小組精湛飛行特技。（陳怡誠攝）

聞名中外空軍雷虎小組精湛飛行特技。（陳怡誠攝）

空軍司令部紀念「77抗戰」及慶祝「814筧橋空戰」80周年，規劃在高雄岡山空軍官校舉辦營區開放活動，並在12日正式開放。空軍官校7日上午特別舉行首次全兵力預校，由經國號、F-16、幻象2千三型主力戰機進行單機空中飛行特技操演，一起飆戰技；另外，空軍「雷虎特技小組」的花式飛行，更讓在場的民眾給予熱烈的掌聲。

(中時)