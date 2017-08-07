「高、富、帥」烏來峽谷馬拉松 8月21日開始報名

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加。（葉書宏攝）

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加。（葉書宏攝）

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加。（葉書宏攝）

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加。（葉書宏攝）

「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加。（葉書宏攝）

半世紀前台灣推出第一組（4枚）風景郵票，引起當時集郵搶購熱潮，烏來為其中名勝之一。（葉書宏攝）

出發的人能得到下一個夢想！「烏來峽谷馬拉松」睽違兩年將於明年1月7日登場，限額5000人報名參加，「烏來峽谷馬拉松」曾獲得獲網路票選第一的馬拉松賽事，今年加碼申請賽道丈量國際認證，已開放預填資料至8月20日，8月21日開始報名。

觀光旅遊局長陳國君表示，烏來峽谷馬拉松「高、富、帥」，亦即高人氣、豐富的負離子及帥破表的完賽禮，甚至有外國跑者老早網路留言詢問報名事宜，為維持賽事品質，全馬名額1500人、半馬3500人，現在已開放預填資料至8月20日，8月21日開始報名。

另外，賽事也與多家旅行社合作推廣，募集國外跑者到烏來跑馬拉松，一起體驗媲美太魯閣峽谷風景、台灣洗肺聖地及溫泉美湯的旅跑行程。

今年賽事獎牌及跑衣等由設計大師蕭青陽操刀製作，本屆加碼申請賽道丈量國際認證，更以「台灣大人會做的3件事」為號召，鼓勵完成「登玉山、游日月潭、跑烏峽馬」壯舉，以運動旅遊推廣烏來觀光。

今天宣傳記者會請來多位高人氣網紅跑者，Emma的倒立Yoga、空姐愛七桃、空姐Shelly及正義帥警Ryan等，組成「配速列車」帶領初馬的選手，完成「出發的人能得到下一個夢想」大會標語；明星瑜珈老師Emma表示，賽事當日在峽谷、瀑布及櫻花樹前等地標用倒立Yoga記憶烏來；空姐愛七桃及Shelly表示，更希望跑者賽前或賽後善用大會提供的消費劵，活絡在地經濟。

烏峽馬是2018年第一場賽道國際認證馬拉松，途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流、泰雅藝術等，如此得天獨厚的大自然高規格賽道，是2018年不容錯過的賽事之一，為安全及環境考量，跑者一律搭乘大會接駁車，本次賽事水站不提供拋棄式紙杯及賽後網路下載完賽證明。

半世紀前台灣推出第一組（4枚）風景郵票，引起當時集郵搶購熱潮，烏來為其中名勝之一，且烏來、玉山及日月潭被選為「台灣八景十二勝二別格」，已有90年歷史；現在挑戰登玉山、渡日月潭等蔚為風潮，馬拉松更是最夯的休閒運動，推出「台灣大人會做的3件事」登玉山、游日月潭、跑烏峽馬，推廣國內外人士到台灣代表性名勝，完成人生挑戰，再度擦亮烏來國際觀光景點招牌。

(中時)