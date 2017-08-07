高溫肆虐 美國西雅圖海水由藍變綠
2017年8月，美國華盛頓州部分海水變成了綠松石顏色，引起科學家們關注。海水之所以變色，其實是表面覆蓋著許多浮游植物，在氣候變暖的條件下，這些藻類大量增生並佔領了大片海域，以至於很容易從太空中被衛星拍攝到。
2017年的夏季藻類植物增生的速度和比去年同期相比，超出科學家預期。華盛頓大學海水水質專家認為，雖然去年也出現過類似的藻類植物大量增生現象，但今年的規模和受影響範圍大了不少。
專家表示，最近大規模增生可能是因為胡德海峽水溫顯著變暖。胡德海峽和其他地方不同，這裡有著眾多淡水河流匯入，也有高鹽度的海水，使得水色層層分明，也提供各種浮游生物生長空間。
(中時)
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