先就業再進修 姚婷方、吳欣蓓翻轉人生

文化學推廣部學生姚婷方。（文化大學推廣部提供）

文化大學推廣部學生吳欣蓓。（文化大學推廣部提供）

政府推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，讓一些高中畢業生先進入職場2、3年後，再回頭讀大學，不過今年成效不佳。文化大學推廣學士班學生姚婷方及吳欣蓓，她們都是高中在學時就開始工作，擺地攤、當櫃姐、當髮廊助理，隨著工作轉變和職場體會，發現知識力太必要，才回頭念大學。

正在文化大學進修學士班就讀國貿系三年級的姚婷方，英文名Mary，常自稱「姚瑪莉」，頗有「路遙知馬力」的味道。她之前在中部念高職一年級時，就開始半工半讀在夜市擺攤，到咖啡店唱片行當店員，後來北上在台北百貨公司精品專櫃當銷售員，再轉進了餐飲集團做老闆助理。雖然閱歷多，進修需求卻在此時出現。

因為要接待外國客人，姚婷方開始學日文、英文，客人看她認真，提醒她與其整天上外語課，幹脆回大學念個學位更實在，除了語文，還能學到其他專業。 姚婷方說，這句話點醒了她，於是三年前，她決定從文大進修學士班的學分班開始念，第二年正式入學選擇國貿系。除了貿易專業，學校的英文資源，更同時打開了她的窗。

姚婷方勤於使用學校網路系統「虛擬校園」，她發現了CP值超高、出國進修語文的好康，幸運獲得學校提供的獎學金，到美國水牛城分校參加6周語文進修課，提升英語能力。

全英語體驗讓姚婷方視野大開，發現世界好大，自己懂的好少，「從台中老家到台北工作，從職場回頭念大學，再從台北去水牛城分校進修，一路更讓我肯定，我真的是井底之蛙。」這不是她在否定自己，而是登泰山而小天下，見識愈多，想突破提升的心更強烈，未來她可以創業，也可以接受外派工作。

30歲的吳欣蓓是文大進修學士班時尚學程第二屆的畢業生，在校期間就進入「Le charm」（進口歐洲裝飾藝術品的品牌）擔任採購，在短短幾年內，晉升為藝術總監。

吳欣蓓接觸職場的起點很早，高職唸美容美髮科時就在台北市東區沙龍當助理，每天看著貴婦名媛出入，明白如果繼續待在這一行，頂多就是一家髮廊的老闆。

吳欣蓓畢業後，想拓展職涯版圖，選擇到義大利服裝品牌當銷售人員。初入行，每個月為三十個假人模特兒搭配服裝，維持新穎陳設，雖辛苦卻也讓主管看到她的美感能力，給她機會分析銷售資料、出國採購下單。

採購的工作主要是能精準判斷顧客喜好，吳欣蓓卻也發現，外語能力是專業的絕對加分項目。有一次她遇到華裔美國客人，很想為客人服務，卻無法用英文溝通，讓她意識到外語力若不足，有專業也難以發揮，一定要重新加強。

就這樣，吳欣蓓辭掉了三年資歷的工作，選擇就讀文大進修學士班。8級20學分的扎實語文課是吸引她的主因。第一天上課，離開學校以後就沒有碰英文的她鴨子聽雷，瞠目結舌。但既然已破釜沉舟，只好逼著自己開口，跟上老師的全英語互動。每周6堂的英語課頻次雖高，卻也讓她自然融入了課堂氣氛。

大學期間，廠商看到了吳欣蓓的履歷，主動聘她擔任採購，一年有兩個月要出國。如是用中學，學中用，她的英語能力不斷提升，每次出差回來，學英文的動力又更強，工作表現也一再獲得肯定。

由於表現搶眼，短短幾年內，吳欣蓓已從採購晉升為藝術總監，負責代理進口歐洲藝術裝飾品銷售到台灣的通路，經常往來歐洲、南韓、中國、泰國進行採購、談判與商品開發，對內負責產品的銷售行銷與客服。

回首十年前高職剛畢業，英文全然說不出口，到現在可以自信和各國廠商打交道，吳欣蓓慶幸自己做了對的選擇，勇敢踏出進修學習和語文鍛鍊之旅，透過知識的力量，改變人生。

(中時)