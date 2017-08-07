新北好農鬥陣來　廣納青農、農二代

新北市政府農業局為促進農業發展，舉辦「新北市新農民輔導計畫」。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局為促進農業發展，舉辦「新北市新農民輔導計畫」。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局為促進農業發展，並解決農業生產技術、銷售通路與勞動力不足和老化等問題，舉辦「新北市新農民輔導計畫」，廣納青農、農二代、農專院校畢業生、轉職人士等農業新鮮人加入從農行列。

以農業五環「返轉農學堂」、「見賢實習」、「天使募集」、「銷售通路」及「代代相傳」為提昇本市農業的施政方針，並成立一站式服務平台，依據從農者不同需求，提供適性輔導及專業諮詢服務。

農業局長李玟表示，為響應「新北健康三寶，綠竹筍」正進入盛產期，「新北市新農民輔導計畫」積極協助在地農民及農產合作社，其中「有限責任新北市五股區御承農產生產合作社」，經農業局輔導協助下，社員農友吳文職、吳泓泰與莊威森等人已是綠竹筍競賽中獲獎常勝軍。

「五股區御承農產生產合作社」更以堅持品質與友善種植的理念，打造出「玉竹筍」的共同品牌，並逐漸獲得消費者認同，也陸續與豐味果品文創商店、無印良品餐廳、南緯實業福委會等各類銷售通路，建立長久供貨合作模式。

另外，目前為綠竹筍最佳賞味期，民眾可於即日起至9月份每周六、日在板橋區農會生鮮超市專區購買到「玉竹筍」，農友也將在現場熱情介紹與傳遞友善耕種理念，讓消費者能夠買得安心，吃得放心，除能品嘗新北市在地優質的農產品外還能支持新北農業。

(中時)