警助找回失智翁 「牽手」緊握老伴手
沙鹿區謝姓老翁日前在雨中迷失，獨自徘徊麵包店神色焦急，員警趕往並冒雨挨家挨戶苦尋家人未果，遂帶回派出所；而冥冥中自有注定，謝妻牽著小孫女也趕至所內求援，老夫老妻短暫失散後即重逢，謝婦緊握老伴的手深怕他再走失，交織成一幅溫馨的畫面。
警方表示，日前下午突然一陣滂沱大雨，謝婦載著失智的先生去接小孫女放學，不料，才一轉眼時間，謝婦回頭卻發現老伴已不在車上，心急如焚的她苦尋不著，趕緊前往沙鹿分駐所報案，請求警方幫忙協尋。
冥冥中自有注定，同一時間，有人發現頭披著一條毛巾的謝翁，獨自在北勢東路一家麵包店內，神情焦急不斷來回踱步，員警詹凱鈞獲報趕往，發現謝翁無法完說出姓名及住所，於是冒雨挨家挨戶詢問有無認識，但卻沒有結果，遂將謝翁帶回所內。
誰也沒想到，短暫失散後的老夫老妻，竟在派出所重逢，謝翁看見老婆後，開心地說，「她是我的媳婦阿！她對我最好了！」焦急的謝婦也放下心中的大石頭，緊握老伴的手說：「走，我們回家！」深怕他再一次走丟，一家3口撐著傘離開，交織成一幅溫馨感人的畫面。
(中時)
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