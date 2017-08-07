法18萬人連署 反對給布麗姬「第一夫人」名分

法國總統馬克宏及第一夫人布麗姬(左)。(圖/美聯社)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）挾帶超高聲勢入主艾麗榭宮，然而近來除了面對民調大幅下滑之外，還因計畫要給其妻布麗姬（Brigitte）「第一夫人」職位及辦公室的政策備受抨擊，不少人認為政府不斷進行樽節政策，但卻還要為第一夫人的辦公室付出一年高達45萬歐元的經費，也讓超過18萬名不滿的法國民眾連署，要求法國政府不要給布麗姬「第一夫人」的正式職位。

據《衛報》報導，法國新政府目前正在大力縮減明年的經費，引來國內民眾不滿，馬克宏的支持度也跟著一路溜滑梯，上周甚至創法國第五共和以來下跌幅度的新紀錄，滿意度僅剩36%，跟他剛上任挾帶著66%的支持度差距甚大。

然而馬克宏在5月總統大選前曾表示，要一改過去法國總統的伴侶沒有官方職位的窘境，給其妻布麗姬「第一夫人」的正式職位，儘管他保證將不會支薪給第一夫人，但國家仍需支付其職員、辦公室和活動使用的經費，以供第一夫人參與各項公共、外交活動時使用，預計一年要花費45萬歐元（約新台幣1,612萬元）。

過去無論是法國憲法還是現有的法律都沒有規定給總統的伴侶一個正式官方職位，馬克宏在競選時曾批評這是「一種法國虛偽」，也說「我希望有一個明確的框架可以讓我來努力，而跟我生活的人也應該要有一個角色並被認可」。給予第一夫人正式職位是馬克宏目前強力推動的「道德」法案的一部分，這不僅適用於第一夫人，也適用於其他官員的伴侶，更希望可以藉此改善過去法國官員濫用職權，聘請自己伴侶或兒女任職於自己辦公室的問題。

這讓不少法國民眾相當不滿，一個名為「民族平等」的組織甚至在連署網站「change.org」上發起了連署，要求不要給布麗姬一個正式的官方職位，並表示目前布麗姬已經有一支完整的團隊，包括2-3名助理，2名秘書和2名隨扈，已經非常足夠，不應該再拿公款補貼「第一夫人」，而這項請求在僅短短2周之內就有超過18萬6000人支持這項連署，也讓馬克宏推行的新政策再次受到打擊，對他岌岌可危的民意支持度無疑是雪上加霜。

法國總統馬克宏得以入主艾麗榭宮，除了溫和左派的立場及年輕的形象外，他和妻子布麗姬相差24歲驚天但浪漫無比的「師生戀」也博得了不少人的好感，布麗姬自馬克宏上任以來，多次盛裝陪丈夫出席各種外交場合，以親和力十足及高衣Q擔當一個稱職的第一夫人，但在面對國家經費縮減的同時，還要再另外為第一夫人的外交活動出資，仍引起了民眾的不滿。

(中時電子報)