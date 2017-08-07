老饕必選好滋味 總督西餐廳

精緻主餐讓人讚不絕口。/圖：賀山提供。

紅色的老招牌懸掛在東區街頭，位於台北捷運忠孝敦化站的總督西餐廳，已有40年歷史，至今歷久彌新，物美價格實在，是不可錯過的國民美食。這裡的餐點豐富美味，有鮮嫩多汁的菲力、香氣四溢的肋眼以及豪華的干貝海鮮，還有口感彈牙的法式羊排，特別選用紐西蘭小羔羊，肉質厚實，精緻主餐讓饕客們讚不絕口。

選擇多樣的沙拉吧。/圖：賀山提供。

除了主餐之外，總督西餐廳最吸引人的莫過於桌邊自助吧，有許多豐富精緻的開胃小菜，尤其是網友大力激推的濃郁芋泥，綿密口感搭配鮮奶油的香氣，可是回頭率超高美食選項。

總督西餐廳餐點主打純手工，每天現場製作，從餐前的大蒜麵包，由師傅親手揉製，一直到自助吧的手工甜點蛋糕、布丁、西米露等，還有100%原汁熬煮的桔茶，清涼又解渴相當適合炎炎夏日。

寬敞明亮的聚餐空間。/圖：賀山提供。

除了精緻的美食之外，親切的待客服務，也是讓人造訪一次就難以忘懷，加上寬敞明亮的空間，適合舉辦慶生會、員工聚餐或是謝師宴…等聚會的最佳場地，總督西餐兩家地址分別在台北市忠孝東路四段104號2樓，和嘉義市垂楊路47號。

(中時電子報)