若2018沒被提名？李進勇：摸摸鼻子 全力輔選

雲林縣長李進勇今上廣播專訪，談及是否連任2018競選連任，他表示，到這個年紀，替故鄉服務要感謝很多人支持，但這機會不是強求而來，什麼時候離開職位不是誰說了算。李說，民進黨的選舉辦法不管公不公平，他都不會去挑戰，一定會尊重9月全代會通過的選舉辦法，被提名就全力以赴，「黨主席若不提名我，鼻子一摸，角色轉換全力輔選」。

此外，前縣長、綠委蘇治芬在2014年時挺李進勇不遺餘力，但近來與李進勇不合的傳言甚囂塵上，主持人黃光芹問是否與停建國際會展中心有關。李在節目中也表示，黨內在公共議題有出入是難免，但擴大到鬥爭甚至影響選情，很容易讓議題失焦。

李說，蘇在雲林執政期間長達9年，對翻轉雲林有很大貢獻，他參選本屆縣長，蘇對他有很大幫助，當然心存感念。他說，蘇費心很多在國際會展中心，但台北、高雄都積極發展，他考量雲林是否有能力來做，最後請教產業專家建議，答案是不具競爭優勢，強調「並非完全否認、取消它」。

主持人黃光芹問，是否後來跟蘇治芬還有溝通管道？兩人是否因此決裂？但李進勇笑而未答，「這就不是這麼清楚」。

(中時)