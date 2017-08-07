狼師陳國星涉侵權案和解收場 處分不起訴
女作家林奕含之死引發喧然大波，補教名師陳國星遭影射涉犯誘姦，並以500萬成立「日創社文化事業公司」，該公司承接多筆政府機關、公營事業的標案。2016年2月，陳國星承接外交部網頁設計，卻盜用富爾特數位影像公司的4張照片，遭控告違反著作權，事發後，陳國星與該公司達成和解條件，士林地檢署處分不起訴。
今年4月26日，26歲女作家林奕含自殺，留下《房思琪的初戀樂園》小說，內容是女主教遭到補習班老師性侵，並強調是真人真事，之後擔任國文老師的「陳星」，遭影射就是故事主角，涉誘姦未成年少女。
除了陳國星本人遭受輿論的抨擊，連他女兒陳穎，今年6月中，遭爆擔任模特兒曾經整形，還要嫁入豪門，陳的女兒因承受不了壓力，在內湖區康寧路住家鬧自殺，家人立刻報案送醫，陳之後回應「一切由我承擔」。
更有議員在事發後提出質疑，認為陳國星政商關係良好，日創社公司以500萬的資本額，自2004年開始承接超過3億元的標案，非常的不合理，並要求檢調單位展開調查。
陳國興創立日創社公司，未經富爾特公司的同意，下載網頁上的照片，轉而用在外交部網頁，此遭到富爾特發現後並控告違反著作權法，圖片早已撤下，今年陳國星已經與富爾特達成和解，並提出刑事撤回告訴狀，檢察官因案件屬告訴乃論，處分不起訴。
(中時)
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