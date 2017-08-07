中職出征亞冠賽 最多勝教頭洪一中領軍
首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽(以下稱亞冠賽)將於今年11月中旬開打，展開為期4天的賽事，隨日韓總教練相繼出爐後，中職代表隊總教練今(7日)也誕生，確定將由剛躍升中職最多勝教頭的Lamigo桃猿洪一中擔此重任，中職首戰先和南韓交手，緊接再對決日本，爭奪首屆亞冠賽冠軍。
為備戰2020年東京奧運，日本、南韓及台灣三方，共同促成這次的亞冠賽。日韓兩隊教頭先前皆已公布，日本由稻葉篤紀出任，南韓是名投手宣銅烈，中職則在今天確定由洪總職掌兵符。洪總過往曾6度國際賽，經驗豐富，今年初更率中職聯隊，於2017年中日職對抗賽首度擊敗日本武士隊。
亞冠賽將於11月16日到19日在東京巨蛋點燃戰火，只要年齡24歲以下，或是加入職棒年資未滿3年的球員，都符合參賽資格。另也開放徵召效力台、日、韓的旅外球員，共可徵召3人，這幾名球員不受年齡、年資限制，但如樂天的宋家豪這樣，本就符合資格的旅外球員，是否占這3個名額，尚待討論。
(中時電子報)
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