切舌癌父唱歌奪冠 努力養活9口家

彭大哥生病前熱愛唱歌，曾多次獲獎。（陽光基金會提供）

陽光基金會「守護口腔癌病友」計畫，每年服務1500名病友。55歲的彭大哥2013年罹患舌癌第四期，開刀切除部分舌頭，吞嚥困難、口齒不清，甚至失去自信、不與人接觸。

陽光基金會社工及治療師得知大哥的情況，除定期家訪了解彭大哥生活情況，提供生理復健服務，協助彭大哥改善進食、說話能力，也提供營養品補助，維持基本體能。

彭大哥生病前愛唱歌，曾經拿過38次歌唱比賽第一名，但手術後口齒不清常有人問：「你說什麼我聽不懂？」讓他失去自信，還自問「我還能唱嗎？」經社工師長期關懷鼓勵及努力復健，7月參與陽光傷友歌唱比賽，不負眾望奪冠。

陽光基金會每年服務約1500位口腔癌病友(以下簡稱口友)及家庭，這些口友除需面臨病魔的威脅，還得面臨頭頸因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難，還有經濟、心理、復健等壓力，陽光基金會「守護口腔癌病友」服務計畫，急需民眾伸援助其持續獲得身心重建、經濟補助、家庭支持等服務。

每天清晨5時，彭大哥在田裡揮汗耕種，為養一家9口，即便生病體力差他仍不敢鬆懈。明天就是父親節，身為7個孩子的爸爸，彭大哥對家人說出父親節心願：「想為你們付出更多。」歌手賽他演唱《今仔日》以「你甘擱會返來做阮的心肝」表達下輩子也想當一家人的心願。

家住花蓮的彭大哥罹癌後歷經超過30次電療、20多次化療，暴瘦32公斤，還切除4分之1舌頭、影響吞嚥，只能喝營養品或流質食物維生，一個月就要喝掉15,000元營養品。家有7個小孩、4個還在念書、最小才幼稚園；一家9口沉重經濟壓力讓他生病後仍要下田工作。陽光基金會得知後立即提供並協助彭大哥進行生心理重建服務，還給大哥一台果汁機打碎食物、攝取更多營養。治療師表示彭大哥復健非常認真，也會主動詢問怎麼吃，只願更有體力工作養大孩子。

陽光基金會「守護口腔癌病友」服務計畫，即日起至9/30指定捐款「守護口腔癌病友」，捐款600元送萬用纖維擦拭布一組(三入)；捐款滿2,000送手工製蝴蝶結抱枕；捐款滿3,000送陽光創意提袋，歡迎民眾踴躍支持守護口腔癌病友家庭。愛心專線(02)2507-8006分機511洽洪小姐。

(中時)