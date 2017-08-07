不跟爸爸說煩惱 台灣父子關係僅60分

父親節前夕，兒福聯盟今天公布「台灣父子關係」調查結果，平均分數僅60分勉強及格。雖然多數兒少打從心裡崇拜爸爸，但只有不到一半會和爸爸說自己煩惱，如何成為「孩子的大玩偶」並增進親密關係，仍須再加把勁。

兒盟指出，父親節將至，國外研究指出，父子關係與母子關係對兒童的社會心理福祉同等重要。但兒盟去年調查，台灣兒少認為「把煩惱告訴爸爸容易」比例不到5成，低於先進國家平均73.5％，可見台灣父子關係有進步空間。

兒盟今年調查，高達82.9％兒少認為爸爸是「超級英雄」，但父子「親密互動」上差強人意，僅6成認為「爸爸很了解我」、近7成喜歡和爸爸聊天，不過，平時會和爸爸說自己煩惱的比例只有不到一半，約僅剩4成左右。

兒盟執行長陳麗如表示，歸納影響父子關係的4大關鍵原因，包括幼時父子互動、媽媽支持、父職參與、父子對話內容。幼時父子互動好，可以促進良好關係，但調查有半數兒少小時候爸爸從未說故事給他們聽、或從未獨自帶他們出去玩。

「父子關係需要媽媽『愛的鼓勵』。」陳麗如也說，根據統計，有63％媽媽會鼓勵孩子與爸爸聊天，但仍有4分之1左右不放心爸爸教養小孩。但若媽媽對父子關係支持度越高，父子關係也越好，可見媽媽扮演相當重要角色。

她強調，「男主外、女主內」時代已經過去，調查顯示，父職參與程度越高的爸爸，父子關係也越好。最後，父子對話內容也會影響父子關係，調查顯示爸爸最常談話內容為「生活常規管理要求」、占逾8成，例如「快去睡覺！」「功課寫完沒？」「考試考得怎樣？」相對較少表達關懷與感情。

兒福聯盟今天邀知名部落客「澤爸」父子檔，現身說法親子相處狀況，同時發起「就4要」運動，分別為關係建立要趁早、孩子人生不缺席、互動親密有妙方、媽媽支持與鼓勵。鼓勵「新好爸爸」們用對方法，將能事半功倍，促進親子關係不要留白。

陳麗如表示，從幼時開始與孩子建立良好關係，爸爸應好好把握機會說故事、安排出遊，共創美好回憶並建立基礎。

兒盟也建議爸爸積極參與父職，除了休閒運動，也可以嘗試陪吃、陪睡、陪寫功課、甚至孩子生病時陪著照顧，不要在孩子的親職照顧中缺席。

陳麗如說，即便現代社會積極倡議兩性平權，但父親中斷工作、回家照顧幼子似乎還是鳳毛麟角般珍貴，根據勞動部統計，2016年台灣申請育嬰留職停薪津貼者，爸爸僅占不到2成，媽媽們依舊是多數，申請比例相差非常懸殊。

她建議政府，針對《兩性平等工作法》再研議提高給付率，或特別針對爸爸的育嬰假申請增添誘因設計，讓更多爸爸願意參與孩子只有一次的童年。

兒盟也說，用心傾聽孩子聲音，關係建立將事半功倍，勇於表達關心、情感的父親，和孩子關係也會更好。媽媽也應鼓勵爸爸參與更多教養與照顧工作，並在父子關係中提供足夠支持與調解，將大大有助於增進父子關係。

針對許多爸爸「不知道如何與孩子聊天」，陳麗如則說，孩子不喜歡和爸爸聊天的原因，包括愛說教、都在玩電腦或手機、不回應、不了解自己、太嚴肅、太忙等；相對喜歡的原因則因為有趣、有耐心、了解並給予鼓勵等。

(中時)