蔡英文：樂見川普政府宣布對台軍售
蔡英文總統今（7日）上午接見美國前副總統錢尼（Richard Cheney），重申持續加強台美在貿易、投資、國防及民間交流等方面策略夥伴關係，她也樂見川普政府近期宣布對台軍售，展現美國政府有決心繼續履行對台灣的承諾。
蔡英文致詞時首先歡迎錢尼再度訪台，並表示，錢尼早在1979年擔任聯邦眾議員時就支持《台灣關係法》，該法立法38年以來，不僅是台灣安全及發展的重要基礎，對於亞太地區的和平及穩定也十分重要，是表現強健台美關係的最佳例證。
蔡英文強調，一直以來，台美對於致力維持區域的和平穩定，都有著無可動搖的決心，也共同維護彼此的利益及價值。對於這份決心的承諾，不只需要行動，更需要共同的信念。
她很高興見到美國政府持續在亞太區域強化連結，並且重申跟盟友間的夥伴關係。期待台美能繼續加強彼此的策略夥伴關係，尤其是在貿易、投資、國防及民間交流等方面。此外，她也希望在錢尼及川普政府的支持下，未來的台美關係能有更多進展。
蔡英文也提到，錢尼即將在明（8日）舉行的「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」中發表演說。她除表示期待，也歡迎錢尼能常來台灣訪問。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。