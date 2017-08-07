蔡英文：樂見川普政府宣布對台軍售

蔡英文總統今（7日）上午接見美國前副總統錢尼（Richard Cheney），重申持續加強台美在貿易、投資、國防及民間交流等方面策略夥伴關係，她也樂見川普政府近期宣布對台軍售，展現美國政府有決心繼續履行對台灣的承諾。

蔡英文致詞時首先歡迎錢尼再度訪台，並表示，錢尼早在1979年擔任聯邦眾議員時就支持《台灣關係法》，該法立法38年以來，不僅是台灣安全及發展的重要基礎，對於亞太地區的和平及穩定也十分重要，是表現強健台美關係的最佳例證。

蔡英文強調，一直以來，台美對於致力維持區域的和平穩定，都有著無可動搖的決心，也共同維護彼此的利益及價值。對於這份決心的承諾，不只需要行動，更需要共同的信念。

她很高興見到美國政府持續在亞太區域強化連結，並且重申跟盟友間的夥伴關係。期待台美能繼續加強彼此的策略夥伴關係，尤其是在貿易、投資、國防及民間交流等方面。此外，她也希望在錢尼及川普政府的支持下，未來的台美關係能有更多進展。

蔡英文也提到，錢尼即將在明（8日）舉行的「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」中發表演說。她除表示期待，也歡迎錢尼能常來台灣訪問。

(工商)