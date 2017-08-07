齊藤由貴指交陷不倫戀 直擊玉女躲沖繩避風頭

齊藤由貴被拍到密會牽手醫生，近日現身沖繩避風頭。（圖／取材自日網livedoor news）

日本女星齊藤由貴是80年代當紅的玉女偶像，與圈外老公結婚23年育有一子兩女，不過齊藤由貴日前卻被雜誌《週刊文春》爆料和已婚醫生搞婚外情，兩人還被拍到看完電影牽手照，面對不倫戀，齊藤由貴強調對方是照顧他們家的醫師，身陷不倫風波的齊藤由貴，則選擇遠離是非地，傳出低調到沖繩避風頭。

面對被傳和已婚醫師談不倫戀，齊藤由貴上週開東京記者會澄清，否認對丈夫不忠，表示已婚醫師是擔心她跌倒才會牽她，表示是照顧他們家的醫師，並非外界傳的不倫關係。

身陷不倫風波的齊藤由貴，則被日媒直擊遠離東京這塊是非地，帶著子女低調到沖繩避風頭，不過齊藤由貴身邊卻不見丈夫陪伴，23年婚姻也被爆岌岌可危。

(中時電子報)