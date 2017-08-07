「難道要我們疲勞駕駛？」 午休停吹冷氣惹怒飛官

面臨限電危機，行政院表示兩周內13時至15時不開冷氣。(圖/陳怡誠攝）

台灣近日陷入缺電危機，行政院發公文要公家機關在接下來2個星期，下午1點到3點停吹冷氣，國防部也要陸海空一同響應。不過，有飛官非常不滿，認為午休停吹冷氣難以充分休息，慘無人道、罔顧飛安，下午及夜間的飛行訓練，莫非要他們疲勞駕駛？

針對國防部要求陸海空三軍跟進政院推動的節電政策，《蘋果》報導指出，一名飛官表示，他們清晨6點開始執行飛行任務，午間休息對他們格外重要，然而限制飛行員午休吹冷氣，等同剝奪寶貴午間睡眠時間，如何專注下午及夜間的飛行訓練，莫非要疲勞駕駛？

幻象戰機特技飛行員吳邦彥指出，飛官執行任務時多在25度環境下，結束時總是渾身濕透。維護飛行安全的關鍵，包括一個良好工作環境以及飛行員本身的精神、生理狀態，因此，國軍雖要遵守政策，但也得考量飛行員生理狀況。

經國號戰機飛行員劉世博表示，穿上飛行裝後會不斷出汗，所屬部隊在午休時間是全程空調，不然，對他們而言太熱了。空軍官校雷虎小組領隊朱志良表示，配合政策，午休時間會利用循環扇，不過部分場合為顧飛安會作調整。

(中時電子報)