柯P：若連任會做完 不會選2020總統
對於2018年縣市長選舉，柯文哲今天接受奇摩新聞專訪表示，2018年他一定會選，雖然有人建議他選2020年總統，但柯P強調，如果當選會把第二任市長任期做完，不會去選2020，至於選總統「可見的未來都不會」。
他也批評行政院推動的節電政策，他說，命令要合理才能遵守，市府以前冷氣設在26度，現在設在28度，「但完全關掉大家會悶死」，公家機關用電量不高，「百貨公司冷氣開太強才是問題」。
他也再度批評前瞻軌道建設，並以基隆輕軌為例，強調經過的路線、地上或地下都不確定，自償率必須根據這些才能試算，「什麼都不確定，這是編什麼預算？」過去很多軌道自償率都是造假，現在還是一樣。
他說林全的前瞻計畫「只想要錢，不想做事」，被林全反批「不厚道」，柯文哲回嗆「被罵的人都不高興，但我罵的不對嗎？」
(工商)
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