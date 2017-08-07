人神共憤！獸父性侵幼女1年20次

基隆市1名變態獸父，與妻子沉迷毒品先後入獄，而丈夫先比妻子先出獄後，居然染指年僅13歲的幼女，1年之內強迫女兒與他發生性行為達20次，甚至叫女兒模仿A片情節，女兒不堪長期受辱向老師哭訴父親淫行，日前法院依強制性交罪，重判獸父20年徒刑。

檢警調查，性侵女兒的獸父，與妻子結婚多年，育有1女，但夫妻先後染毒入獄，女兒則由阿嬤照顧，獸父2015年出獄後，就把狼爪伸向自己年僅13歲的女兒，除了要求她模仿A片情節，性侵高達20次，獸父為了一逞私慾，要求女兒模仿A片的情節，擺出各種性愛姿勢，性侵過程還強迫女兒「喊我老公」，性侵完後叫她把下體洗乾淨才准睡較。

去年1月間，少女在學校上到健康教育課程時，討論到性自主議題，少女課後鼓起勇氣，向老師哭訴自己遭父親性侵多次，校方認事態嚴重，火速報警逮捕獸父，少女則緊急安置於寄養家庭。

檢警採集少女檢體送驗，報告發現少女的內褲上有獸父的精液反應，但獸父仍辯稱是女兒扯謊、故意陷害他至始至終否認性侵女兒。但法官採少女說詞，少女表示父親每月性侵她2次，10個月來共性侵20次，由於獸父犯後態度相當惡劣，日前判決出爐，法院依強制性交罪，重判獸父20年有期徒刑。

(中時)