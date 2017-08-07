青年嘿咻15歲國二女「願負責」獲緩刑
情竇初開吃官司！基隆市20歲陳姓男子，前年經朋友介紹，結識一名外貌清秀的15歲少女，雙方迅速墜入情網，半年內發生16次性關係，之後少女懷孕遭院方通報警方，少女家屬怒告性侵，但少女不僅向法官求情，男生也表明願負責，法院判刑2年獲緩刑4年。
法院調查，涉嫌嘿咻少女的陳男，2015年3月間，經朋友介紹，結識外型清秀的國中少女，並隨即交往成男女朋友；但雙方交往半年，陳男卻多次借宿少女住家，同時發生16次性關係。
同年11月間，少女某日發現下體劇烈疼痛、發癢，就醫後醫院告知少女懷孕，經醫師詢問下，少女坦承和男友發生性行為，卻謊稱說父母親都知情，為了保護男友，她拒絕透漏男友姓名，也不接受驗傷採證。
不過院方後來仍通報警方，父母才驚覺女兒懷孕，不僅要求她墮胎，同時認為女兒遭陳男蹂躪，怒告妨害性自主罪嫌，陳男警訊後遭移送法辦。
法院審理時，少女則向法官求情，指發生性係是「你情我願」，陳男也坦承非常愛女友，也向少女的父母道歉，表明自己會負責，才獲得對方家人諒解，決定撤告不追究。
法官認為，少女正處身心、人格發展重要階段，對於男女兩性關係懵懂，王男為滿足私慾，對她發生多次性行為，考量他和後態度良好，手段非劣。經法院審理，依對未滿14歲，及對14歲以上16歲以下女子性交罪，判陳男有期徒刑2年，緩刑4年，仍可上訴。
(中時)
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