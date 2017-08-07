星爵分居辣妻！8年甜蜜婚姻無預警畫句點
好萊塢男星克里斯普瑞特（Chris Pratt）憑著在漫威電影《星際異攻隊》飾演「星爵」一角翻紅，今（7日）無預警在臉書上宣布與妻子安娜法瑞絲（Anna Faris）分居，8年甜蜜婚姻畫下句點，但未說明分居原因。
克里斯與妻子發表聯合聲明，宣布兩人已經分居，也很失望在努力了一段時間後，仍然走上分手一途。他說，兒子有兩個很愛他的父母，為了兒子，之後會盡可能地保持低調，他與安娜仍愛著彼此，會一起珍惜在一起的時光，並給予對方尊重。
電影《驚聲尖笑》女星安娜法瑞絲2007年與克里斯合演《今晚帶我回家》傳戀情，兩人結婚8年感情甜蜜，去年克里斯更送上一只超大鑽戒給妻子，令安娜甜讚老公很浪漫，稱自己真是個幸運兒。
(中時電子報)
關鍵字：星爵、chrispratt、星爵分居、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。