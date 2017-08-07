星爵分居辣妻！8年甜蜜婚姻無預警畫句點

「星爵」克里斯普瑞特無預警宣布與妻子分居。(達志影像)

星爵宣布分居：我們努力過了。（取自克里斯普瑞特臉書）

好萊塢男星克里斯普瑞特（Chris Pratt）憑著在漫威電影《星際異攻隊》飾演「星爵」一角翻紅，今（7日）無預警在臉書上宣布與妻子安娜法瑞絲（Anna Faris）分居，8年甜蜜婚姻畫下句點，但未說明分居原因。

克里斯與妻子發表聯合聲明，宣布兩人已經分居，也很失望在努力了一段時間後，仍然走上分手一途。他說，兒子有兩個很愛他的父母，為了兒子，之後會盡可能地保持低調，他與安娜仍愛著彼此，會一起珍惜在一起的時光，並給予對方尊重。

電影《驚聲尖笑》女星安娜法瑞絲2007年與克里斯合演《今晚帶我回家》傳戀情，兩人結婚8年感情甜蜜，去年克里斯更送上一只超大鑽戒給妻子，令安娜甜讚老公很浪漫，稱自己真是個幸運兒。

(中時電子報)