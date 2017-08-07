大馬婦罹膽囊癌 跨海來台手術
馬來西亞6旬婦因胃食道逆流診斷出罹患膽囊癌，跨國來台進行微創切除手術，透過童綜合醫院國際醫療中心協助，一條龍服務感受到異國醫療的呵護，一般外科醫師黃漢斌表示，病人若有膽結石，建議切除膽囊以預防膽囊癌的發生。
黃漢斌今年到馬來西亞參加年度外科醫學會時，巧遇馬籍林姓婦人因胃食道逆流，到當地醫院欲進行手術治療，開刀前檢查時發現膽石症（膽囊結石），必須接受腹腔鏡膽囊切除手術，而在術前卻又進一步罹患膽囊癌，且腫瘤已侵犯至肌肉層。
黃漢斌與當地醫師討論，確定個案需來台治療，切除癌細胞擴散至膽囊鄰近的肝組織、合併淋巴廓清手術，立即透過國際醫療合作中心聯繫，林婦從接機到醫院均有專人全程陪伴，還有專屬初診櫃台迅速辦理門診及住院手續，且安排可使用英文溝通的病房護理人員進行照護，讓醫病間溝通無障礙。
黃漢斌採取腹腔鏡微創手術，進行腫瘤切除倂淋巴廓清手術，林婦術後復原良好，不僅傷口小且出血量少，第3天已恢復正常活動與飲食，住院一周即出院回國休養，後續有任何照護疑問，國際醫療中心也藉由通訊軟體即時回覆各項需求。
黃漢斌表示，約有85%的膽囊癌病人曾有膽結石病史，因膽囊壁在多次發炎導致變硬或鈣化，當膽囊石化後易產生膽囊癌；目前仍無適當篩檢可用來檢查早期膽囊癌，病人若罹患膽結石，通常建議切除膽囊以預防膽囊癌的發生。
童綜合醫院長期在東南亞各國家辦理義診與醫療說明會，由國際醫療合作發展中心深入了解當地醫療需求，安排醫護團隊到各國進行服務，並推廣醫院優質的醫療服務，讓有需要治療的國際患者清楚如何到台灣看診或手術，減少因距離或陌生所產生的不安。
(中時)
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