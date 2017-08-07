中市助青創「星」光燦爛 桌遊行銷海內外

台中市勞工局長黃荷婷推動「摘星青年、築夢青年」創業補助計畫，創業青年研發的「鄉勇」及「茶丸子」桌遊，創造市場商機，產品熱銷海內外。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，年輕就是本錢，幫助年輕人就業及創業，市府規畫「摘星計畫」，讓青年從求學到就業可以無縫接軌。（盧金足攝）

台中市府推動青年創業的「摘星計畫」大放光明！以「桌上遊戲」創業進駐光復新村的林家進獲獎勵補助，無後顧之憂地研發新遊戲，已上市13款桌遊，其中「鄉勇」與北屯區公所合作開發，結合原住民及客家人文歷史述說台中故事；「茶丸子」為職業體驗遊戲，在台經銷售1萬多套，並行銷至波蘭、法國、美國等。

勞工局長黃荷婷今天（7日）在市政會議報告「摘星青年、築夢青年」創業補助計畫，第2期「摘星計畫」打造限期性培育青年創業及創新能力的青創活水基地，提供最長4年進駐，期限一到將再引進其他創業青年，透過市府團隊資源整合，協助青年取得資源並邀請業師給予客製化輔導，培育青年創業及降低創業初期的經濟負擔。

市府輔導青年創業圓夢，以專業創造高收入，進而在台中落地生根，今年9月將啟動第2期摘星計畫，仍以摘星山莊、審計新村及光復新村等3處創業基地為主，勞工局優先在目前尚有的18單元空間，進用第2期摘星青年。

黃荷婷表示，摘星計畫目的在於扶植青年拓展人脈，學習行銷、經營管理及塑造品牌，2年補助期滿後，雖不再提供創業獎勵金，但約有90%青年將在已打下的基礎下，續留基地繼續創業。

在「桌遊」找到商機的林家進，在市政會議現身說法，表示在創業的過程中，期盼回饋市府及在光復新村一起創業的同伴，藉由開發新款桌遊，將青年創業過程的需求面向及其成功創業經驗置入遊戲裡，讓民眾在遊戲中體驗創業的酸甜苦辣，協助市府宣傳台中世界花卉博覽會，召集全台灣桌遊設計師投稿，整合開發出台中花博的專屬遊戲。

另一名審計新村摘星青年簡正強感謝市府推出摘星計畫，讓一群有志創業的青年朋友，得以形成聚落，彼此相互交流、扶持成長；他以「青銀見學」作為創業主題，結合農業策展及社區宅配果汁，讓銀髮族可與青年一起學習、聊天，共同開創人生的第二事業。

市長林佳龍指出，為幫助年輕人就業及創業，市府規畫「摘星計畫」在更大的政策─青年希望工程的指導之下，推動產學訓用、學以致用，讓青年從求學到就業可以無縫接軌，往下延伸「托育一條龍」、提供社會住宅，往上銜接產學合作，從照顧青年家庭，讓年輕人無後顧之憂，進一步鼓勵其就業及創業，促進經濟發展。

(中時)