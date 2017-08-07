解密照片：原子彈轟炸廣島長崎的最後準備工作

正在測試電路系統的小男孩原子彈。這2枚原子彈是由印地安那波里斯號(USS INDIANAPOLIS,CA-35)從舊金山運到馬里亞納天寧島的。(圖/美國國家檔案館)

1945年8月6日，美國在日本廣島縣投下名為「小男孩」(Little Boy)原子彈，造成10萬人以上的立即死亡；三天後又在長崎投下另一枚名叫大胖子(Fat Man)的原子彈，造成7萬人以上立即死亡，這是逼迫日本投降的最後攻擊，也宣示人類進入核子時代。

這兩次原子彈轟炸都是由B-29轟炸機執行的，不過比較少人知道的事，搭載原子彈的B-29轟炸機是從北馬里亞納群島的天寧島(Tinian)北部空軍基地出發的，最近，有一批關於原子彈轟炸任務的準備工作相關照片被公布，我們更能瞭解那一段改變歷史的重要時刻。

這些照片是從美國麻州第2國家檔案館所收藏。

(中時電子報)

丟在長崎的胖子的原子彈，是用鈽元素裂變原理，他的起爆原理和小男孩不太一樣，所以外表圓滾滾的，稱為胖子。美國士兵在完成胖子原子彈的電路測試後，將外殼密封並且噴上保護漆。(圖/美國國家檔案館)

在一切準備就緒後，原子彈就搬上檯車，準備運往機場。(圖/美國國家檔案館)

由於原子彈非常重，當時的堆高機舉不起來，因此要先送到特製的液壓升降機上。(圖/美國國家檔案局)

原子彈放上液壓升降機後，B-29轟炸機以「倒車」的方式開到原子彈的正上方。(圖/美國國家檔案局)

升降機把原子彈升進B-29的機腹彈艙位置。(圖/美國國家檔案局)