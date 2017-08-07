新北騎警隊 投入世大運場館維安

新北市政府警察局騎警隊本周在世大運賽事場館包括新莊棒球場、新莊國民運動中心和新莊體育館設立巡邏箱。（新北市政府警察局提供）

新北市政府警察局騎警隊於世大運賽事期間將在體育館場外執行巡邏、守望、盤查等，及時為民眾提供交通引導、治安等服務。（新北市政府警察局提供）

新北市政府警察局騎警隊於世大運賽事期間將在體育館場外執行巡邏、守望、盤查等，及時為民眾提供交通引導、治安等服務。（新北市政府警察局提供）

世大運開幕倒數，新北市政府警察局騎警隊本周在世大運賽事場館包括新莊棒球場、新莊國民運動中心和新莊體育館設立巡邏箱，賽事期間將在體育館場外執行巡邏、守望、盤查等，及時為民眾提供交通引導、治安等服務，為維安史上頭一遭。

警察局表示，新北市政府警察局騎警隊2003年成立，為全國首創，平日在淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌陶瓷老街及新板特區等4處新北市知名景點執行巡邏勤務，並配合市府執行重要活動專案勤務，除能預防犯罪外，也讓市民更貼近警察。

新北騎警隊7日在世大運賽事場館包括新莊棒球場、新莊國民運動中心及新莊體育館等設立巡邏箱，賽事期間將在體育館周邊警戒區執行巡邏、守望、盤查、警戒等攻勢勤務。

警方表示，場館周邊有不少僅供行人通行的草皮、林蔭大道，僅供行人通行，馬匹可以克服地形障礙，快速穿梭到達指定地點，另隊員於馬背上居高臨下，可清楚鎖定目標，也便於民眾尋求協助。

警方表示，騎警隊將攜帶槍彈、無線電、M-POLICE行動電腦、手銬、警棍及防護型噴霧器等相關應勤裝備，藉由騎警隊員於馬背上居高臨下，可輕易掌握周遭動態，隨時對可疑人、車進行盤查。

新北市警察局長胡木源表示，新北有信心也有能力在既有優良維安基礎上，再結合騎警隊的維安能量，做好萬全安全維護工作，使賽事圓滿完成。

(中時)