新北騎警隊 投入世大運場館維安
世大運開幕倒數，新北市政府警察局騎警隊本周在世大運賽事場館包括新莊棒球場、新莊國民運動中心和新莊體育館設立巡邏箱，賽事期間將在體育館場外執行巡邏、守望、盤查等，及時為民眾提供交通引導、治安等服務，為維安史上頭一遭。
警察局表示，新北市政府警察局騎警隊2003年成立，為全國首創，平日在淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌陶瓷老街及新板特區等4處新北市知名景點執行巡邏勤務，並配合市府執行重要活動專案勤務，除能預防犯罪外，也讓市民更貼近警察。
新北騎警隊7日在世大運賽事場館包括新莊棒球場、新莊國民運動中心及新莊體育館等設立巡邏箱，賽事期間將在體育館周邊警戒區執行巡邏、守望、盤查、警戒等攻勢勤務。
警方表示，場館周邊有不少僅供行人通行的草皮、林蔭大道，僅供行人通行，馬匹可以克服地形障礙，快速穿梭到達指定地點，另隊員於馬背上居高臨下，可清楚鎖定目標，也便於民眾尋求協助。
警方表示，騎警隊將攜帶槍彈、無線電、M-POLICE行動電腦、手銬、警棍及防護型噴霧器等相關應勤裝備，藉由騎警隊員於馬背上居高臨下，可輕易掌握周遭動態，隨時對可疑人、車進行盤查。
新北市警察局長胡木源表示，新北有信心也有能力在既有優良維安基礎上，再結合騎警隊的維安能量，做好萬全安全維護工作，使賽事圓滿完成。
(中時)
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