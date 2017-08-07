市政團隊為侯友宜競選？朱立倫：市政做好才是民眾期待
今（7）日上午新北市長朱立倫出席中和公托中心開幕活動時，媒體詢問現在的市政團隊是否會是侯友宜的競選團隊？朱立倫說，市政團隊最重要是把市政做好，市政工作做好才是民眾最大的期待。朱強調，不要忘了我們是現在的市政團隊。
侯友宜日前在臉書貼文表示他若當家作主，希望在板橋車站旁蓋一座大型的室內遊樂場，成為一個影音科技創意基地和樂園，讓兒童從小就有機會「玩中學」。
朱立倫表示，傳統的旋轉木馬、摩天輪，已不是現在小朋友最期待的，我們希望有一些「明日世界」、「未來生活城」觀念的設施，像韓國、日本類似的設施都非常精彩。
我們最近兒童AR、VR、恐龍世界等，都獲得非常多小朋友和家長的認同，規畫在板橋車站旁的歌劇院，將來可以共同來討論，其實多功能的發展，提供兒童良好的室內遊憩空間，都是未來很好的方向。
媒體問朱立倫是否已和吳敦義達成共識，推出非傳統政治人物的奇兵出選台北市長？朱立倫表示，吳主席再2周就會就任，8月20日就任之後，吳主席對於未來選戰的佈局會有完善的規畫，不論台北、新北、台中等各個地方，推出最好的候選人，一切以民意作考量。
(中時)
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