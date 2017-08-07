對付印度空中武力 陸紅旗16傳運西藏
中印為邊境爭議僵持不下，雙方劍拔弩張，頻頻向邊境增兵。儘管北京透過外交部與官媒，加強警告力道，但新德里也不甘示弱。儘管一般預料，中印不太可能爆發大規模戰爭，但並不排除小規模衝突的可能。
在解放軍西藏軍區頻頻實彈演習，並運送大量物資到當地後，據多維新聞報導，最新錄影與圖片顯示，解放軍利用軍用列車，將大量紅旗-16地空飛彈運送至西藏。
紅旗-16能保衛重要軍事設施與其他重要節點，這意味解放軍已經做好開戰準備。至於為何要運送這麼多紅旗-16到西藏，一個很重要的原因，在於印軍在前線部署了大量空中戰力，包括蘇-30MKI等先進戰機在內。
此外，印度還啟用了靠近中國的帕西卡德前沿機場，並部署了一架蘇-30MKI戰機。據稱，這是印度在阿魯納恰爾邦（即藏南地區）啟用的8個前沿機場中的第5個。
新浪網的軍事評論指出，早在今年年初，解放軍防空旅在唐古拉進行實兵實彈演練時，便試射了紅旗-16防空飛彈與單兵防空飛彈，在極限高度下挑戰裝備的實戰性能。解放軍應該是經過多次試驗，證明紅旗-16飛彈能在高寒高海拔地區發揮完整性能，才會加大裝備數量。
目前中國裝備的國產遠端防空飛彈系統只有一種，就是紅旗-9系列飛彈。而中程防空飛彈系統卻有紅旗-12型，以及紅旗-16型飛彈兩種。
紅旗-16彈長5.5米、彈徑0.4米，彈重700公斤，採用主動單脈衝雷達引導系統。其中陸軍版紅旗-16型防空導彈，其最早源於中國海軍054A導彈護衛艦裝備的海紅旗-16中程艦空飛彈系統，也就是仿自俄羅斯的SA-N-12「施基利」艦空飛彈。
紅旗-16型防空導彈具備多目標攻擊能力，一個火力發射單元可以同時跟蹤8個目標，並攻擊其中4個目標。由於它可以一秒發射一枚飛彈，幾乎可以說是同時攻擊4個目標。
(中時電子報)
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