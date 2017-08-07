新北啟動高溫警戒 強化重點市區防熱措施
受到西南風及強盛太平洋高壓下沈增溫空氣影響，新北市部分地區氣溫高達攝氏37至38度，市長朱立倫指示災害應變中心，立即依市府高溫警戒SOP啟動相關應變措施，執行重點防範措施。
實際作為包括，環保局啟動市區街道灑水機制，運用回收處理水進行市區路面灑水作業以降低市區道路環境溫度，尤其針對路樹遮蔽較少的路段；社會局加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊等。
市府提醒，市民在戶外高溫炎熱期間，盡量避免持續暴露在高溫環境，民眾可就近至派出所、消防隊、區公所、圖書館等政府公共場所避暑，酷熱期間應多注意防曬並補充水份及電解質，以防止中暑情形發生。若因炎熱有暈眩、頭痛、胸痛、噁心、嘔吐、全身衰弱及昏迷等身體不適情況發生，應立即停止活動，請求他人協助移動至陰涼處，必要時撥打119電話請求協助。
(中時)
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