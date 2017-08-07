涉朴槿惠貪汙 三星少主李在鎔遭南韓檢方求刑12年
南韓檢察官今天以涉嫌賄賂前總統朴槿惠好友、換取政府支持公司併購等的罪名，將三星集團繼承人、三星電子副會長李在鎔(Lee Jae-yong)求處12年有期徒刑，南韓法院預計將在本月下旬作出判決。
南韓獨立檢察部門今年2月指控，李在鎔承諾或提供朴槿惠好友崔順實3,800萬美元的資金，以換取政府允許兩家三星部門的合併，以鞏固其對三星集團的掌控權。檢方也指控李在鎔挪用公司資金、在海外隱匿資產、隱匿不法所得和作偽證。
南韓法院除了將在本月下旬作出判決外，判決結果預計將會影響審理中的朴槿惠和崔順實案。朴槿惠四月遭檢方依涉嫌利用職權強迫企業出資、收受賄絡等18宗罪提起公訴，使她成為韓國史上第三位因貪腐受審的前總統。檢方也指控朴槿惠其閨蜜崔順實共謀，向三星索求共298億韓元的資金。
除了李在鎔外，南韓檢方也對3名三星高層求處10年有期徒刑，這些人分別是已經解散的三企業戰略規劃部會長崔智成(Choi Gee-sung)、副會長張忠基(Chang Choong-ki)和三星電子社長朴商鎮(Park Sang-jin)，另一主管黃晟沫(Hwang Sung-soo)也遭求處7年徒刑。
(中時電子報)
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