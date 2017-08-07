廣瀨鈴登最適合穿制服 19歲青春跳啦啦收服少男

《青春後空翻》是改編日本福井高校女子啦啦隊勇奪世界冠軍真實故事。（圖／威視電影）

19歲的日本女星廣瀨鈴以模特兒出道，擁清新氣質與燦爛笑容，讓她一出道就備受矚目，而廣瀨鈴在新片《青春後空翻》中穿上啦啦隊服和高校制，展現笑容活力練跳模樣，收服無數少男的心，甚至讓網友開心表示「看著廣瀨鈴跳啦啦隊的畫面，瞬間讓人充滿元氣！」廣瀨鈴更因電影勵志勇敢追夢的演出，成為許多國高中女生們的偶像。

《青春後空翻》廣瀨鈴和新田真劍佑宣傳合照。（圖／威視電影）

《青春後空翻》是改編日本福井高校女子啦啦隊勇奪世界冠軍真實故事，廣瀨鈴因足球帥哥好手新田真劍佑的笑容迷惑，而加入啦啦隊，見色忘友的行徑卻意外開啟奇蹟的世界冠軍之旅，而《青春後空翻》是廣瀨鈴與新田真劍佑繼賣座24億的《花牌情緣》後，再次合體演出青澀曖昧的校園情侶。

廣瀨鈴演藝成績亮眼，尤其廣瀨鈴在2017上半年一舉打敗「國民老婆」新垣結衣，拿下「最適合高中制服的名人」與「國民妹妹」票選、「最多雜誌封面女郎」、「最多廣告代言」四項冠軍頭銜，成為年度四冠王女神，魅力超夯。

(中時電子報)