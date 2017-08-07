中市「青農」茁壯 磁吸效應推動人口成長

台中市長林佳龍期望創造年薪百萬的「百萬青農」，培養資源共享的農業生力軍。（盧金足攝）

台中市農業局長王俊雄表示，今年「青年加農‧賢拜傳承」計畫，報名參加人員高達130多名，經嚴格篩選出50名青農，掀起年輕人務農熱潮。（盧金足攝）

台中市政府輔導青年創業圓夢，農業局以「青年加農」鼓勵年輕人返鄉務農，促成移居或返鄉台中效應，「青年加農‧賢拜傳承」計畫邁入第3年，第1屆留農率達89％、第2屆25名結訓青農只1人未選擇從農，留農率高達95％，今年報名高達130多人，年輕人爭當「農」的傳人，市長林佳龍也予以肯定，並期望創造年薪百萬的「百萬青農」。

台中市農業局配合青年希望工程目標，推出「青年加農‧賢拜傳承」計畫，目前已邁入第3年，今年舉辦第3屆，報名參加人員高達130多名，經嚴格篩選出50名青農，顯見這項協助年輕人加入台中農業發展的輔導措施及創新作為，受到許多民眾肯定。

「打造台中青農國家代表隊！」農業局長王俊雄表示，未來將持續爭取經費，將好的政策延續下去，讓年輕人有更好的管道加入農業，農業局將以系統性、制度化建立機制，輔導畢業青農順利在農業領域耕耘。

針對青農需求，農業局將協助青農媒介土地，讓青農有機會在后里有機園區耕作，在規畫行銷活動時，為青農保留攤位，讓他們推銷分享自己的優良農產品；及後續協助資金取得及技術提升等。

王俊雄也期望後續推動配合新南向政策，讓年輕人推動有機友善農業，追求台灣列為有機農業國的目標。

參與「青年加農」的賢拜，不藏私的傳授農業經驗，也加入青年人發現愈來愈多高學歷的年輕人投入農業，是新的「農的傳人」，王俊雄表示，青年加農過程也有一件浪漫的收穫，一對第一屆青年加農成員分配到同一農家，因共同學農而攜手成家，現在還生下愛的結晶。

林佳龍強調，台中市民平均年齡37歲，這是座年輕化的城市，為幫助年輕人就業及創業，市府規畫「青年加農」，在更大的政策─青年希望工程的指導下，推動產學訓用、學以致用，讓青年從求學到就業可以無縫接軌，往下延伸「托育一條龍」、提供社會住宅，往上銜接產學合作，從照顧青年家庭，讓年輕人無後顧之憂，進一步鼓勵其就業及創業，促進經濟發展。

(中時)