蔡英文穿長袖是開冷氣不節電？府：無關宏旨

蔡英文總統昨晚在臉書貼出穿長袖觀看U12世界盃少棒賽冠軍戰，中華隊拿下亞軍的比賽，遭質疑「冷氣開很強」，與政府推動節電政策不符，總統府發言人黃重諺今(7日)回應，強調這種戲謔式留言「無關宏旨」「不值得討論」。

蔡英文昨晚透過臉書分享自己在電視機前觀看球賽的照片，並寫下「拚盡全力就沒有遺憾」、「台灣小將們的表現很好，國人都和我一樣，以你們為榮」，底下留言中，網友認真與蔡總統討論賽況。

不過也有網友質疑蔡總統在家穿長袖，表示「穿長袖呢，是不是冷氣很冷？」、「你有吹冷氣嗎？」、「廢核電不缺電是誰說的」、「你冷氣有沒有28度啊」、「穿那麼厚 開冷氣沒？」、「開冷氣看電視嗎？」、「8月份誰在家看電視會穿長袖」、「這天氣還穿長袖，冷氣開到幾度呀?」、「蔡英文有沒有在吹冷氣 她穿長袖耶」

媒體今天詢問黃重諺，網友認為蔡總統在家穿長袖開冷氣，是否與行政院推動節電的政策背道而馳？

黃重諺表示，跑過民進黨中央的媒體應該都知道，身為黨主席「總統很少在使用冷氣」，他說，總統在臉書貼出觀看球賽，主要目的在為我國少棒選手打氣，並且為棒球運動加油，這則臉書照片在很短時間內就有上萬民網友按讚，顯示已讓很多人關注這場賽事。

他說，至於有部分網友或者是基於戲謔，這種無關宏旨的發言為網路常態，並無討論的意義，對中華小將的支持，這個議題上大家立場一致，希望媒體多關注這點，讓小朋友能感受到溫暖，而且更有支持力量。

(工商)