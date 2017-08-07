國道撞死警察 拖板車上發現毒品吸食器
國道警察6隊竹林分隊警員陳啟瑞和楊于辰7日處理廂型車爆胎事故，將警車停在路肩時，遭到拖板車從後方撞擊，造成陳啟瑞等人1死5傷事故，國道6隊稍早說明事故，此外警方從拖板車上發現毒品吸食器，警方表示，駕駛涉嫌違反毒品、公共危險及業務過失致死。
國道警方說，陳啟瑞坐在駕駛座，剛停好車，並向勤指中心回報抵達定點，就遭到撞擊。黃姓拖板車駕駛堅稱為躲閃前方轎車，才會偏離車道，但警方調閱警察後方行車記錄器，並未發現拖板車前方有車輛，詳細原因還需釐清。
第6大隊副大隊長林天淦向媒體說明時，一度哽咽中斷說明。他說，陳啟瑞3月中從第1大隊調至第6大隊，是相當認真的員警， 對於其因公殉職感到相當不捨。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。