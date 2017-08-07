國道撞死警察 拖板車上發現毒品吸食器

國道員警陳啟瑞7日執行公務時，遭到拖板車從後方追撞，送醫仍不治。(賴佑維翻攝)

國道警察6隊竹林分隊警員陳啟瑞和楊于辰7日處理廂型車爆胎事故，將警車停在路肩時，遭到拖板車從後方撞擊，造成陳啟瑞等人1死5傷事故，國道6隊稍早說明事故，此外警方從拖板車上發現毒品吸食器，警方表示，駕駛涉嫌違反毒品、公共危險及業務過失致死。

國道警方說，陳啟瑞坐在駕駛座，剛停好車，並向勤指中心回報抵達定點，就遭到撞擊。黃姓拖板車駕駛堅稱為躲閃前方轎車，才會偏離車道，但警方調閱警察後方行車記錄器，並未發現拖板車前方有車輛，詳細原因還需釐清。

第6大隊副大隊長林天淦向媒體說明時，一度哽咽中斷說明。他說，陳啟瑞3月中從第1大隊調至第6大隊，是相當認真的員警， 對於其因公殉職感到相當不捨。

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(中時)