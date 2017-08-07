走不出喪母痛 Makiyo曾睡1年垃圾堆還長蛆！

Makiyo透露媽媽過世後，她陷入長達1年的低潮期。（圖／中時資料照）

藝人Makiyo因「醉歐運將」事件，重挫演藝事業，2015年又遇到媽媽因肺癌病逝，讓她陷入1年的低潮期，近日她接受媒體專訪，憶起當時走不出喪母之痛，幾乎都不出門也不整理家裡，直到有天倒垃圾時，發現長了好幾百隻蟲，才讓她嚇到振作起來。

據《蘋果日報》報導，Makiyo從小就被Ma媽和姊姊呵護，母親2年前剛過世時，Makiyo便得開始學習一個人生活，在無助又慌張的情況下，她一度患有焦慮症，不只情緒起伏大，還有手抖、失眠等現象。Makiyo回想當時，透露自己整整廢了1年，「衣服不想收，垃圾也不想倒，客廳滿滿的都是藍色垃圾袋，房間衣服都呈現山崩狀態，要踢開才能走路」。

直到有一天，Makiyo走到客廳準備倒垃圾，沒想到一拿起來就發現垃圾袋已融化，瞬間有好幾百隻蟲竄出來，才讓她清醒了。後來她用一個禮拜的時間把家裡打掃乾淨，如今學會獨立生活的她，就連漏水的馬桶也能自己修理，並笑稱很喜歡洗衣服，因為洗衣機只要按照Ma媽生前的設定，一按就能洗，「反正有洗到，衣服會香就好」。

(中時電子報)