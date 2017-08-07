世大運》上屆雨中拚到傷 蘇智傑再戰最怕下雨
2年前的南韓光州世大運，統一獅強打蘇智傑在預賽第二戰，雨中交手捷克時拉傷腰部，隨後高掛免戰牌，如今他已經成了職棒球員，並接獲中華隊徵召，將出戰於8月中旬開打的2017台北世大運，或許是有了上次經驗，他今(7日)出席活動時，把下雨列為其中一個開賽後最怕遇到的事。
上屆世大運時，蘇智傑就是中華隊主力打者之一；今年世大運，他因去年甫從文化大學畢業，符合世大運畢業未滿1年參賽資格，再度被徵召進中華隊。他上屆中華隊預賽第二戰對捷克時，打擊傷到腰部，之後中華隊一路挺進冠軍戰，都沒再出賽，因此別再下雨，也是他今年的一個心願。
能再次參賽加上在台灣比賽，蘇智傑當然期許「冠留台灣」。他說，前次在台灣打國際賽，是2015年第27屆亞洲棒球錦標賽，這次在熟悉的環境比賽，心情會比較亢奮，身為較資深球員的他，也希望用實際表現幫助球隊，帶動球隊的氣氛。至於守備位置，他希望能延續像在獅隊一樣，以外野為主。
不過蘇智傑離隊，對獅隊來說可是一大損失。截至今天，獅隊以11勝7敗與Lamigo桃猿並列第一，但蘇智傑8月12日得向中華隊報到，代表他們接下來有可能到8月30日，得在少蘇智傑的情況下奮戰。但蘇智傑並不擔心，笑說不會少誰就不行，「這樣如果少我還贏，我不就不用回去了。」
(中時電子報)
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