宜蘭情人節 南方澳連2年辦理

為了搶食情人觀光財，旅宿業者推出「七夕放閃專案」，讓情人親自打造純銀對戒。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

今年宜蘭縣政府決定將在南方澳跨港大橋舉辦宜蘭情人節活動，這是連續2年在南方澳辦理；除公部門舉辦情人節活動外，還有旅宿業者推出「七夕放閃專案」搶食情人觀光財。

縣府工商旅遊處處長陳長偉表示，今年宜蘭情人節在8月26至28日舉辦，過去是會巡迴各鄉鎮辦理，但南方澳的優勢多，例如可妝點現成的跨港大橋，縣府無須另外搭建鵲橋；為了為宜蘭情人節暖身，縣府還舉辦「豆腐岬音樂會」，邀請各樂團在12、19日傍晚6時30分至晚間8時30分演出。

除了縣府、三星鄉公所在情人節舉辦活動外，旅宿業者則推出「七夕放閃專案」，位於宜蘭傳藝中心的宜蘭傳藝老爺行旅，規畫一日銀匠工藝體驗，讓情人親自打造純銀對戒，留下甜蜜的紀念。放閃專案外，傳藝老爺行旅還針對單身者舉辦「抗閃對策」，提供手環金工體驗，「放閃」、「抗閃」專案期間至8月30日止。

(中時)