台北38.5度創今年最高溫 未來一周仍炎熱

今日下午接近2時，台北出現38.5度的高溫，刷新今年高溫紀錄，氣象局提醒，未來一周北部地區仍屬炎熱的天氣型態，雖然高溫再上修的機率不高，但仍須注意防曬和補充水分，山區附近也要防範午後雷陣雨。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，今日下午1時57分台北站出現38.5度的高溫，寫下今年最高溫，也是台北站史上第8名的高溫，台北站史上高溫前3名分別為，2013年8月8日39.3度、2003年8月9日38.8度、2003年8月8日的38.7度。

徐仲毅表示，這幾日北部地區高溫原因在於偏向西風的型態，會受到大陸地區熱源的影響，西南風也會使台北出現過山沉降的效應，使得溫度偏高，此外，今日北部地區雲層較少，容易直接受陽光照射，也是高溫的原因之一。

徐仲毅指出，午後山區地區會有雲系發展，因此山區附近未來一周也須提防午後雷陣雨，而中南部地區在西南風和海陸風的作用之下，特別是清晨到上午，部分地區也會有雨。

徐仲毅表示，北部地區未來一周都屬於炎熱的型態，不過最熱的時期可能是昨天和今天，明起高溫則可能落在36度至37度，雖然未來幾天高溫再突破的機率不高，但仍須提醒民眾注意防曬和補充水分，至於台灣其他地區溫度則是33到36度左右。

(中時)