台北38.5度創今年最高溫 未來一周仍炎熱
今日下午接近2時，台北出現38.5度的高溫，刷新今年高溫紀錄，氣象局提醒，未來一周北部地區仍屬炎熱的天氣型態，雖然高溫再上修的機率不高，但仍須注意防曬和補充水分，山區附近也要防範午後雷陣雨。
中央氣象局預報員徐仲毅表示，今日下午1時57分台北站出現38.5度的高溫，寫下今年最高溫，也是台北站史上第8名的高溫，台北站史上高溫前3名分別為，2013年8月8日39.3度、2003年8月9日38.8度、2003年8月8日的38.7度。
徐仲毅表示，這幾日北部地區高溫原因在於偏向西風的型態，會受到大陸地區熱源的影響，西南風也會使台北出現過山沉降的效應，使得溫度偏高，此外，今日北部地區雲層較少，容易直接受陽光照射，也是高溫的原因之一。
徐仲毅指出，午後山區地區會有雲系發展，因此山區附近未來一周也須提防午後雷陣雨，而中南部地區在西南風和海陸風的作用之下，特別是清晨到上午，部分地區也會有雨。
徐仲毅表示，北部地區未來一周都屬於炎熱的型態，不過最熱的時期可能是昨天和今天，明起高溫則可能落在36度至37度，雖然未來幾天高溫再突破的機率不高，但仍須提醒民眾注意防曬和補充水分，至於台灣其他地區溫度則是33到36度左右。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。