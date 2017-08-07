寵物有福了！中市完成整修全市唯一寵物公園
台中市東區泉源公園是全市唯一的寵物公園，除了一般公園區，還有約1500平方公尺的「寵物專區」，吸引許多民眾帶著毛小孩去放風、運動，為讓毛小孩享有更優質安全的活動空間，建設局進行改善工程，目前已整修完工，即日起重新開園。
東區泉源公園寵物專區設置至今已8年，是民眾帶著毛小孩前往運動的熱門地點，但因開園已久，園內有遮蔭不足、設施老舊、草地裸露及坑洞等問題，建設局向專家請益，參考其他縣市寵物活動區及寵物公園設計優點後，4月開始進行全面改善工程。
建設局長黃玉霖表示，改善項目包括將寵物專用區分為大型犬及小型犬活動空間，避免大型犬追逐小型犬；進出口進行分道且為單向、雙門設計，避免兩狗爭道起衝突；草地鬆土整理並增設教育宣導告示牌；狗便袋、分類垃圾桶及飲水設施也都重新整理。
此外，也參考其他縣市經驗，寵物專用區以提供狗兒奔跑為主，過多設施反而壓縮毛小孩奔跑空間，移除老舊設施，保留大片草地，讓狗兒有充足空間盡情奔跑。
(中時)
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