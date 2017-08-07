醫師是豬哥？病歷板拍護士臀遭起訴

衛福部基隆醫院傳出醫師性騷擾女護理師，遭檢方起訴。(曾百村攝)

衛福部基隆醫院1名主治醫師，心儀一名院內身形曼妙的的年輕護理師，更時常對她噓寒問暖，但護士因忌諱醫師已婚，所以有意疏遠。今年2月間，該名醫師在院內走廊遇見這名護理師，再度上前問候，並用病歷板拍對方臀部喊「加油」，遭護理師認為性騷擾進而提告。

醫師事後於檢方訊問表示，這樣的舉動是為了替同仁加油打氣，自己並非用手觸摸對方臀部，但令對方誤解的情形之下，他上法院庭訊時會再跟法官解釋。

警方調查，今年2月之間，該名醫師值班時發現心儀的護士正在醫院內巡房，他上前關切表示：「今天上班還好嗎？會不會太累？」但護理師僅簡答回應，沒多做理會。豈料醫師竟突然用病歷單板，敲打護士臀部說「加油喔！」讓對方當場傻眼，認為自己私領域遭侵犯，哭訴自己遭醫師糾纏且「心靈受創」，隨即報警提告性騷擾。

警方前往醫院調監視器時，還傳出遭院方刁難，後來警方確認醫師的確有用病歷板拍打護理師臀部行為，依法將他移送基隆地檢署，檢方也在昨(6日)偵結，依違反《性騷擾防治法》起訴這名醫師。

(中時)