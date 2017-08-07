鍾哥「轉性」融化力正 《稍息立正我愛你》收視同時段奪冠
中視、東森偶像劇《稍息立正我愛你》，上週日（8/6）收視勇奪同時段冠軍，4歲以上收視1.02（總收視人口達67.7萬），其中20-44歲平均收視達1.0，最高點落在少曦（曾之喬 飾）與力正（邱勝翊 飾）兩人一起上學，喬喬「轉性」穿短裙散發女人味，又有些不自在的模樣，瞬間收視達1.16！
少曦與力正的感情再升溫，平日豪邁帥氣的「鍾哥」總是褲裝示人，這回穿短裙小露美腿，喬喬不自在地拉了一下裙子電翻網友，讓人直呼「都要暈船了」！得知收視告捷，王子表示這個橋段真的很浪漫，想起學生時期曾刻意算好時間，跟喜歡的人搭同一班公車上學的時光；至於喬喬在劇中的短裙打扮，王子說：「其實我蠻注重腿的」，一個平時Man的女生突然穿上裙子，當然有種耳目一新的感覺，喬喬表現出小女生的樣子，完全把自己給融化了。
隨著兩人的感情進展越來越快，後續的劇情也讓觀眾更期待，更多內容請鎖定中視每週日晚間10點首播，東森戲劇每週日晚間8點播出的青春校園偶像劇《稍息立正我愛你》。
(中時電子報)
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