草莓族後…8年級生自比「柳丁族」 完全道出一票人心聲！
「草莓族」一詞過去多用來形容7年級生，被外界認為抗壓性低、容易放棄；如今這些人已逐漸成為社會上的中堅份子，而8年級生才剛要於職場起步，此世代人又有何特點？近來一名8年級生就在知名社群平台「Dcard」發文，直言應該將草莓族改成「柳丁族」才對，背後原因則讓許多網友頗有共鳴，引起熱烈迴響。
一名8年級生在「Dcard」貼文，提及他日前看到一則飲料廣告，該商品標榜「100%純壓榨」；突然間原PO想到，柳丁吸收天地營養精華，長得肥嫩多汁，結果下場竟是被榨到只剩果渣，這讓其心有所感地說道，「我們好像跟柳丁一樣啊！也是被這個社會『100%純壓榨』。」
該名8年級生表示，我們被父母一路栽培，長大後對社會充滿好奇心與好勝心，「卻被老屁股佔著位子使喚，還不能吭聲。」讓他不禁感嘆，被這個社會榨到只剩一副軀殼沒了靈魂、熱忱。最後，他更強調，從此8年級生要正名為柳丁族！
貼文一出，立刻獲得無數網友迴響，不少8年級生都在底下留言說道，「工作到一半都覺得自己是社畜。」「笑了卻心好酸。」「滿心想趕快融入社會，但進去了才知道社會的真實面。」還有人心酸地指出，草莓那麼貴，我們8年級才沒有那麼值錢！
(中時電子報)
文章來源：dcard
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