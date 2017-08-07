國際奧林匹亞競賽摘金 林佳龍表揚4生

台中市長林佳龍（左五）表揚參加國際奧林匹亞競賽，榮獲3金1銅的優秀學生。（盧金足攝）

台中市立台中第一高級中等學校4名學生，7月分別參加泰國曼谷、巴西里約熱內盧和印尼日惹舉行的國際奧林匹亞化學、數學和物理競賽，榮獲3金牌1銅牌的好成績；市長林佳龍今天（7日）日在市政會議中表揚，希望他們能夠再接再厲，朝人生目標邁進。

市府教育局表示，獲得國際化學奧林匹亞競賽金牌的同學葉遠蓁，個人成績名列世界第二，高一時參加讀書會，漸漸培養出對化學的興趣，開始涉獵更高階的化學領域，自行研讀大學的普通化學；高二時入選化學奧賽選拔營，獲得第六名，並取得台大化學系入學資格；今年她正式參加化學奧林匹亞比賽，並拿下化學金牌。她認為興趣是支持她不斷進步的動力。

榮獲數學銅牌的同學高暐竣，從小學就對數學產生興趣，高二時參加丘成桐中學數學獎獲得金牌獎，當時已取得台大數學系錄取資格。

今年物理科2名金牌得主皆為台中一中學生，陳允中和王少群，陳允中高二時得到第十屆國際地球科學奧林匹亞金牌，並錄取台大物理系。

目前即將升高三的王少群初次參加國際競賽就一舉奪金，除了繼續完成高三的學業以外，也將申請台大物理系，朝目標前進。

國際物理奧林匹亞金牌得主陳允中和王少群，以及獲得國際數學奧林匹亞競賽銅牌的高暐竣同學，三位皆曾參加教育部國民及學前教育署主辦的數理及資訊學科能力競賽與亞太奧林匹亞競賽，都有很好的成績，此次於國際賽事中獲獎，更顯示台中學子的能力足與國際競爭。

教育局長彭富源期盼藉由這4位同學的優異表現，鼓勵其他學子，勇於挑戰自我，發覺個人興趣所在，並堅持自己人生努力的方向，定能在專長領域創造佳績，實現自我價值。

(中時)